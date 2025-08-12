Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una mujer de 30 años denunció haber sido víctima de un robo mientras caminaba por la intersección de Deocarets y Arturo H. Illia, en la localidad de Caleta Olivia, el lunes a horas de la noche. La ciudadana dijo que fue interceptada por un grupo de 10 menores, tres de los cuales la abordaron y exigieron la entrega de sus pertenencias.

Ante su negativa, uno de los agresores le propinó un golpe de puño en el rostro y, a la fuerza, le sustrajeron un teléfono celular marca Samsung, modelo A24. La denuncia fue radicada en la Comisaría Cuarta y el caso fue remitido al Juzgado Penal Juvenil. Se realizaron las diligencias correspondientes para investigar el hecho.