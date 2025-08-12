Your browser doesn’t support HTML5 audio
Una mujer de 30 años denunció haber sido víctima de un robo mientras caminaba por la intersección de Deocarets y Arturo H. Illia, en la localidad de Caleta Olivia, el lunes a horas de la noche. La ciudadana dijo que fue interceptada por un grupo de 10 menores, tres de los cuales la abordaron y exigieron la entrega de sus pertenencias.
Ante su negativa, uno de los agresores le propinó un golpe de puño en el rostro y, a la fuerza, le sustrajeron un teléfono celular marca Samsung, modelo A24. La denuncia fue radicada en la Comisaría Cuarta y el caso fue remitido al Juzgado Penal Juvenil. Se realizaron las diligencias correspondientes para investigar el hecho.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario