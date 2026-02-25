Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Solo pasaron dos días del crimen de Ulises Olima en el barrio 2 de Abril de la localidad de Caleta Olivia, y el dolor de la familia y la conmoción de la sociedad siguen intactos. El joven de 21 años pasaba a bordo de una motocicleta por una de las calles, fue interceptado y alcanzado por al menos cinco disparos. Perdió la vida en cuestión de minutos y nada se pudo hacer para reanimarlo.

Se había criado en ese barrio, iba a ser padre, tenía seis hermanos y era hijo de dos docentes. Su pérdida dejó un profundo vacío en sus seres queridos, quienes lo despidieron el martes pasado en un sentido velatorio. El último adiós fue en el cementerio local, luego de las 17 horas del martes 24.

En la jornada anterior también se entregó Luis Pintos, un joven de 22 años, que sería el presunto autor del crimen, según se conoció a través de los testigos que brindaron su declaración. El sospechoso fue trasladado a la penitenciaria de Pico Truncado y habría sido sometido a audiencia indagatoria en las últimas horas. Mientras tanto, siguen las tareas investigativas.

Fuerte operativo en el barrio

Este miércoles 25 de febrero, personal de distintas divisiones de la Policía de Santa Cruz intervino en los monoblocks del populoso barrio en búsqueda de nuevos elementos que sirvan en la causa y de desbaratar una presunta banda de delincuencia. Fuentes consultadas por La Opinión Austral confiaron que la orden fue brindada por la Justicia.

El juez Villalon Lezcano, subrogante en el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 2, libró una orden a la División de Investigaciones (DDI) para realizar el registro de todos los altillos de las escaleras del barrio. Más de 120 efectivos policiales de distintas divisiones trabajan en la zona.

Este medio supo que en la tarea están involucrados personal de la DDI de todas las localidades de la zona norte de la provincia de Santa Cruz, al igual que uniformados del Gabinete Criminalístico, Comando de Patrullas, Fuerzas Especiales, Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), Infantería y Cuerpo de Prevención Barrial (CPB).

Asimismo, se conoció que hallaron una computadora en una de las torres, que habría sido encontrada en uno de los altillos. El elemento quedará a disposición de la Justicia y deberá ser analizado por los investigadores.