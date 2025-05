RECIBIÓ UN DISPARO QUE NO IBA DIRIGIDO PARA ÉL

El lunes se cumplieron tres meses desde el primer homicidio del 2025 que conmocionó a la comunidad de Caleta Olivia. Se trata del crimen de Roberto Argel, un hombre de 48 años que fue baleado el 19 de febrero cuando se encontraba caminando por la avenida Santa María del barrio Ceferino Namuncurá. Por el hecho se encuentra detenido un joven de más de 20 años llamado Ezequiel Carrizo, quien fue procesado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La muerte del hombre fue injusta y en el marco de un enfrentamiento de dos bandos del que no había participado. Argel no tenía que ver ni con uno ni con otro, de hecho, no conoció al grupo que agredió a sus familiares de apellido Ibañez. El único error que pudo haber cometido es visitar temporalmente la ciudad caletense, ya que había viajado desde Pico Truncado para asistir a una reunión por una propuesta de trabajo que le habían hecho. “Él tenía posibilidad de entrar a trabajar en otro lado porque era capataz en la empresa en la que trabajaba”, había dicho su esposa.

Ezequiel Carrizo, detenido por el crimen de Argel.

En el lugar había ocurrido una pelea entre hombres (familiares de la víctima y otros que llegaron de otra parte), pero la víctima no había estado involucrada en la gresca. Cuando Roberto Argel iba caminando por la calle, un Chevrolet Corsa gris en el que iban cinco personas pasó por el frente y uno de los ocupantes efectuó el disparo con arma blanca. El vecino fue herido en el abdomen, fue llevado al Hospital Zonal por la Policía de Santa Cruz, pero perdió la vida en el camino.

“Nos quitó todo”

En una nueva entrevista con La Opinión Austral, la viuda de Roberto, Daniela, mencionó que siente tristeza al ver que ningún otro medio haga publicaciones sobre lo ocurrido con el padre de su hija adolescente, ya que siente que el caso va quedando en el olvido. “Veo todo el tiempo los diarios de Caleta Olivia y ninguno hizo alguna nota sobre el homicidio de mí marido, solamente están las notas del momento en que le arrebataron la vida”, comentó a este diario.

Y continuó diciendo que espera que la comunidad caletense conozca el nombre, apellido y rostro “del asesino” y tenga condena social por lo que hizo. “Les pido por favor que publiquen el apellido y nombre de este asesino y la foto también. Que la gente de la localidad sepa que este m… destruyó un hogar, dejó a mí hija sin padre y a mí me quitó el amor de mí vida“, añadió la mujer en contacto con este medio, totalmente destrozada por la pérdida de su esposo.

Roberto Argel junto a su pareja Daniela y la hija de ambos.

Asimismo, comentó que, luego del asesinato del hombre “junto con mi hija no tenemos vida, el asesino nos quitó todo”. También, recordó que desde el momento que nació la hija de ambos, “siempre fuimos los tres y todo hacíamos juntos”. “Yo no duermo desde el 19 de febrero, yo no sé quién m… es ese asesino, pero gente que lo conoce en Caleta Olivia dicen que es terrible lacra, espero que se pudra en la cárcel y tenga una condena ejemplar”, agregó.

Finalmente, manifestó que siente mucho odio y recordó que su marido era un hombre muy tranquilo y apreciado. “Mucha gente que lo conoció y trabajó con él me escribió, me vino a ver y nadie puede creer lo que le pasó, esa bala no era para mí marido, ni siquiera sabemos quién es este asesino, hay gente en la ciudad caletense que sí sabe a lo que se dedicaba la m… de Ezequiel Carrizo“, cerró en diálogo con La Opinión Austral.