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A un mes de la muerte de Ada Barroso, la causa judicial dio un giro determinante: este miércoles fue recaratulada de homicidio culposo a homicidio doloso agravado por femicidio. La decisión se tomó tras una tercera indagatoria al imputado, Sergio Navarro, en el marco de una investigación atravesada por un contexto de violencia de género en Caleta Olivia.

El cambio de calificación representa un avance clave en el expediente y modifica de manera sustancial la perspectiva judicial del caso, ya que deja de considerar el hecho como un accionar negligente para interpretarlo como un acto intencional.

Un giro clave en la causa

De acuerdo a lo que pudo conocer La Opinión Austral, la nueva imputación se concretó luego de la incorporación de nuevos testimonios, pericias y elementos probatorios que permitieron reconfigurar el hecho investigado.

En esta tercera indagatoria, al acusado se le imputó el delito de homicidio con la agravante de femicidio, contemplado en el artículo 80 inciso 11 del Código Penal. Esto implica que la Justicia ahora entiende que el crimen se dio en un contexto de violencia de género preexistente.

Durante el proceso, ya se había solicitado en reiteradas oportunidades el cambio de calificación, pero en las instancias iniciales el caso había sido interpretado como homicidio culposo, figura que contempla una pena máxima de cinco años.

La marcha por Ada, tuvo gran convocatoria. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

El reclamo sostenido y los nuevos elementos

El pedido de recaratulación fue impulsado desde el inicio por el entorno de la víctima, especialmente por su hija, Valery, quien siempre sostuvo que se trataba de un femicidio.

En una primera indagatoria, realizada cuando el Juzgado de Instrucción era subrogado, no se dio lugar a esta interpretación. Posteriormente, el imputado volvió a ser citado, se modificó el hecho investigado, pero la calificación legal continuó siendo la misma.

Sin embargo, con el avance de la investigación surgieron nuevos testigos, pericias y elementos que reforzaron la hipótesis de un crimen intencional en un contexto de violencia de género, lo que derivó finalmente en la decisión adoptada este miércoles.

Qué implica la nueva calificación

El cambio a homicidio doloso implica que la Justicia considera que hubo intención de causar daño o muerte, descartando la hipótesis de un hecho accidental o producto de negligencia.

A su vez, la incorporación del agravante de femicidio reconoce que el crimen se produjo en un contexto de violencia de género, lo que agrava significativamente la pena prevista, pudiendo derivar en prisión perpetua.

Este nuevo encuadre también redefine el rumbo de la investigación, que a partir de ahora se orientará a profundizar esta hipótesis.

Las medidas que restan

Pese al avance, la causa aún se encuentra en etapa de instrucción. Entre las medidas pendientes se encuentra la realización de una nueva autopsia, que se llevará a cabo en Río Gallegos.

Estas diligencias serán clave para consolidar la hipótesis acusatoria de cara a una eventual elevación a juicio.

El impacto en la familia y el rol de la sociedad

Para la familia de Ada Barroso, la recaratulación representa un alivio dentro de un proceso atravesado por el dolor. La hija de la víctima había manifestado desde el primer momento su convicción sobre el contexto en el que se produjo la muerte, basada en situaciones de violencia previas.

Armyn Barroso (hermano), Jheymi Guevara (sobrino), Valery Antezana (hija) y Edyn Barroso (hermano). Familiares de Ada piden justicia. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Asimismo, el caso estuvo acompañado por movilizaciones y reclamos sociales que contribuyeron a visibilizar la causa. La participación de colectivos feministas y el acompañamiento de la comunidad resultaron determinantes para sostener el pedido de justicia.

Si bien la investigación continúa y aún no hay una sentencia, el cambio de calificación marca un punto de inflexión en el expediente y abre un nuevo escenario judicial con mayores expectativas de esclarecimiento.