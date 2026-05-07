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El delito de abigeato volvió a quedar en el centro de la escena en Santa Cruz tras un operativo realizado por la División Operaciones Rurales de Caleta Olivia, donde dos hombres fueron detenidos mientras transportaban una importante cantidad de carne de guanaco sobre la Ruta Provincial N° 12.

El procedimiento se desarrolló durante la madrugada en el marco de controles preventivos orientados a combatir delitos rurales, entre ellos la caza furtiva y el traslado ilegal de carne. Durante las tareas de inspección, los efectivos interceptaron una camioneta ocupada por dos hombres mayores de edad y, al revisar el vehículo, detectaron numerosos cortes de fauna silvestre.

Según se informó oficialmente, la carne secuestrada correspondía a guanaco, por lo que se procedió a la aprehensión de los involucrados y al secuestro tanto del vehículo como de otros elementos vinculados a la causa.

Desde las fuerzas de seguridad remarcaron que este tipo de hechos no solo constituye un delito contemplado por la legislación vigente, sino que además representa un riesgo para la salud pública. La carne obtenida mediante faena clandestina y transportada sin controles sanitarios puede ingresar al circuito de consumo sin ningún tipo de garantía bromatológica.

La investigación quedó a cargo de la autoridad judicial competente, mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar el alcance del hecho y el origen de la carne decomisada.