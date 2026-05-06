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Un siniestro vial se registró en el acceso Sur de la Ruta 3 de Caleta Olivia cuando un hombre que se trasladaba en bicicleta junto a su hijo fue embestido por un automóvil que circulaba en la misma dirección. Producto del impacto, ambos cayeron al asfalto y sufrieron lesiones de carácter leve.

Trabajó en el lugar personal de tránsito y la policía. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

La Opinión Austral pudo saber que tanto el hombre como el niño fueron asistidos y se constató que presentaban lesiones leves, sin riesgo de vida.

Intervención judicial

A pesar de la levedad de las heridas, se inició una causa de oficio con el objetivo de establecer las circunstancias del hecho y determinar posibles responsabilidades. Este tipo de actuaciones son habituales en siniestros viales que involucran personas lesionadas, incluso cuando no revisten gravedad.

Las autoridades continúan con las actuaciones de rigor mientras se aguardan mayores precisiones sobre cómo se produjo el impacto.