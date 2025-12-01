Your browser doesn’t support HTML5 audio
Un accidente automovilístico ocurrió la tarde de este lunes sobre la Ruta Nacional Nº 3, en el tramo conocido como “Bajo Minerales”, y terminó con la muerte de un hombre que manejaba un Fiat Palio.
Según informó el portal El Caletense, la víctima —de apellido Cativa y residente del barrio Mar del Plata de Caleta Olivia— perdió la vida tras el violento hecho registrado en ese sector.
En la zona intervienen equipos de Accidentología Vial con asiento en Caleta Olivia y efectivos de la comisaría de Fitz Roy, quienes llevan adelante las pericias para definir el origen del episodio.
(Noticia en desarrollo)
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario