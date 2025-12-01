Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un accidente automovilístico ocurrió la tarde de este lunes sobre la Ruta Nacional Nº 3, en el tramo conocido como “Bajo Minerales”, y terminó con la muerte de un hombre que manejaba un Fiat Palio.

Según informó el portal El Caletense, la víctima —de apellido Cativa y residente del barrio Mar del Plata de Caleta Olivia— perdió la vida tras el violento hecho registrado en ese sector.

Un vecino de Caleta Olivia murió tras un episodio vial en el Bajo Minerales.

En la zona intervienen equipos de Accidentología Vial con asiento en Caleta Olivia y efectivos de la comisaría de Fitz Roy, quienes llevan adelante las pericias para definir el origen del episodio.

(Noticia en desarrollo)