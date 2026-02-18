Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles, inició la tercera edición del programa “Más zapatillas, menos pastillas”, en inmediaciones de la Fundación Kosten de Caleta Olivia. El área de Psicogerontología del Departamento de Salud Mental del Hospital Zonal, diseñó estos encuentros destinado al bienestar físico y emocional del adulto mayor de la localidad costera.

En diálogo con La Opinión Austral, la psicóloga Daniela Justiniano, comentó “Desde hace tres años que realizamos el programa en nuestra costanera local, para poder disfrutar de actividades que tiene que ver con el movimiento. Hoy la participación de las personas que vienen por primera vez, nos pone contentos porque va con el lema de este programa, entender que puedo mejorar mis hábitos, para mejorar mi calidad de vida”. Asimismo, agradeció la participación de Kosten por el apoyo a esta propuesta.

Daniela Justiniano, psicóloga.

La profesional, mencionó que “Es importante que nuestros adultos mayores entiendan que, si no genero movimiento, no se genera masa muscular. Muchos vienen con indicación médica, otras personas prefieren participar en grupo y eso da la posibilidad de generar vínculos. Estos grupos luego quedan armados para los talleres anuales que inician en abril y finalizan en diciembre”.

Las actividades que ofrece el programa, se realizan los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 de la mañana. Los participantes deben asistir con una botella de agua, calzado adecuado, gorra y si desean, equipo de mate. Durante la apertura de este programa, además se explicó la importancia de brindar un número contacto, y el consentimiento informado en donde se declara el estado de salud cada participante.

Las caminatas se realizan en diferentes niveles: iniciales intermedio y avanzado. Participan también Juliana Figueroa, licenciada en Terapia Ocupacional, y estudiantes de la carrera de Trabajo Social. “Al diagnóstico lo vamos realizando junto al profesor de educación física Alejandro Villa y la idea es que realicen movimientos de acuerdo a la capacidad de cada uno. Somos un equipo interdisciplinario”, destacó Justiniano.

Asimismo, la psiquiatra Madelyn Gracia indicó que “La idea es que puedan crear un vínculo entre ellos y generar un termómetro para conocer qué pasa con el adulto mayor en la comunidad. Con estas actividades, ellos mejoran la flexibilidad, pero no solo la física, sino también la cognitiva, social y emocional. En estos grupos se favorece la contención y el cuidado, en resumen, mejorar su calidad de vida. Nosotros también maduramos mucho como profesionales cuando hacemos este tipo de actividades”.

Aurelia Rementeria, participante del programa.

Por su parte Aurelia Rementeria, participante del programa comentó “es el segundo año que participo de estas actividades. Son muy lindas, nos hizo muy bien el reencuentro con mis compañeros y con la gente que organiza. Agradecida con todo el equipo porque nos tratan de maravilla. Estamos felices porque nos acompañamos, y acá hay mucha contención”, cerró.