Una dura denuncia por un presunto abuso sexual infantil sacudió a la comunidad de la localidad de Caleta Olivia. A principio de la semana, el lunes primero de septiembre, una mamá denunció a su esposo por cometer este aberrante hecho contra su hija menor de edad, a la vista de otra de sus hijas.

El ciudadano fue aprehendido, alojado en una dependencia policial, a la espera de ser indagado, donde quedó aislado del resto de la población carcelaria. Sin embargo, a horas de la madrugada del martes, los internos forzaron el ingreso del calabozo, llegaron hasta él y le dieron una paliza.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso el diario La Opinión Austral, el hombre que terminó privado de su libertad, acusado de abusar sexualmente de una menor, fue identificado y resultó tener 47 años. El operativo policial tuvo lugar en una vivienda que se encuentra ubicada en la calle Legisladores del barrio 25 de Mayo.

Este medio conoció que el personal de la Comisaría Segunda recibió un llamado telefónico de un hombre alterado quien solicitó intervención en el domicilio antes indicado. De ese modo, la policía se dirigió a la vivienda de manera inmediata, donde entrevistaron a una mujer de 28 años. Esto fue a las 8:00 de las mañana.

La joven, totalmente afligida, le informó a los efectivos policiales que, al llegar a su casa, había descubierto a su esposo abusando sexualmente de su hija menor, una nena que tendría tan solo 7 años. Ante la gravedad de la denuncia, el ciudadano fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial a las 23:30 horas. La mujer fue llevada a la Comisaría de la Mujer, donde realizó la denuncia.

Le dieron una paliza

Sin embargo, el incidente no terminó ahí. A la 01:00 de la madrugada del martes 2 del corriente mes, mientras el hombre acusado de abuso se encontraba alojado en el sector de celdas judiciales de la Comisaría Segunda, se escucharon gritos. Los efectivos que se encontraban cumpliendo el horario de turno se acercaron de inmediato al lugar.

Al ingresar al sector mencionado, los agentes constataron que el interno de 47 años estaba siendo agredido por varios detenidos. Ante la gravedad de la situación, se interrumpió la agresión y se evacuó al aprehendido para resguardar su integridad física.

Tras inspeccionar el calabozo N° 3, se observó que el pasador y el candado habían sido forzados, algo que llevó a presumir que los internos extrajeron al detenido con el fin de agredirlo. Se convocó a Infantería, quien realizó un ingreso controlado para evacuar a las personas privadas de su libertad. Posteriormente, personal policial realizó una requisa en el sector de calabozos y prendas, sin hallar elementos de interés.

Finalmente, la doctora de turno revisó a todos los detenidos, pero solamente constató lesiones leves únicamente en el hombre acusado de abuso sexual. Las autoridades policiales investigan las circunstancias en las que se produjo la agresión y cómo los internos lograron forzar el calabozo. La causa judicial está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción Penal N° 2.