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Un adolescente denunció haber sido víctima de amenazas con un arma de fuego y que efectuaron disparos al aire en una vivienda del barrio Rotary XXIII de Caleta Olivia. El episodio ocurrió durante la noche del sábado, en inmediaciones de las calles Francia y Gilberta García.

La madre del joven, una mujer de 51 años, radicó la denuncia cerca de las 00.40 del domingo en la Comisaría Quinta. Relató que su hijo le contó que había ido a la casa de un adolescente de 16 años para pedirle que le devolviera una gorra de su propiedad, conoció La Opinión Austral.

Según la denuncia, el joven ingresó a la vivienda para hablar con él, pero fue abordado por el adolescente y otros dos hombres, a quienes conocía como F.J. y J.J. El joven dijo que los tres lo intimidaron con armas de fuego, por lo que se retiró rápidamente del lugar.

Asimismo, el joven le dijo a la progenitora que los individuos habrían efectuado disparos al aire dentro de la vivida. También indicó que luego se fueron en un Volkswagen Gol Trend gris, en dirección a la calle Gilberta García.

La madre solicitó medidas de protección para su hijo y el resto de la familia. El Juzgado Penal Juvenil dispuso una prohibición de acercamiento, comunicación y contacto del adolescente señalado hacia la denunciante y su grupo familiar durante 15 días.

Personal de Criminalística realizó diligencias en el lugar indicado por la progenitora del adolescente, pero no encontró indicios balísticos. La División de Investigaciones tomó intervención en el caso, dado a que podrían existir cámaras en la zona.