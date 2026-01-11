Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La violencia volvió a teñir el entorno de un partido de fútbol local en Caleta Olivia. Tras un encuentro entre Estrella del Sur y Estrella del Norte, celebrado la tarde del sábado 10 de enero, se registraron agresiones con arma blanca y piedras contra jóvenes en la vía pública. Uno de los chicos resultó con lesiones leves y se dio intervención al Juzgado de Instrucción Penal de turno. La Policía de Santa Cruz busca a los responsables.

Según conoció La Opinión Austral, la Comisaría Cuarta inició actuaciones prevencionales a las 17:13 horas, tras recibir un aviso radial del Centro de Despacho (911) alertando sobre la presencia de una persona armada en la vía pública. Al arribar, el personal observó una multitud de personas dispersándose sobre la intersección de la avenida Santa María y la calle Juan José Paso.

Asimismo, testigos indicaron que los causantes se habían desplazado hacia la avenida Tierra del Fuego. Durante el primer rastrillaje en las inmediaciones, se procedió a identificar a un menor, aunque no hubo resultados posteriores. Sin embargo, en la dependencia policial se recepcionó la declaración de una mujer de 33 años, quien dio a conocer que su hijo de 17 años había sido apuñalado.

Este medio conoció que el joven fue interceptado mientras se encontraba observando el partido por cuatro hombres que fueron identificados y son del barrio Los Pinos, quienes lo abordaron y lo agredieron con un arma blanca. En tanto, un amigo del lesionado, de 18 años, sumó información y dio a conocer que para defenderse del ataque le lanzó una piedra a la cabeza de uno de los agresores.

Además, el cuadro de violencia post-partido se completó con el testimonio del ciudadano un hombre de 52 años. El ciudadano declaró que se encontraba observando el encuentro deportivo. Al finalizar el partido, notó la presencia de un grupo aproximado de 10 personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas. De pronto, uno de estos individuos comenzó a golpear a dos menores y los arrinconó contra un vehículo.

Se efectuó un nuevo rastrillaje en las inmediaciones con el fin de recabar elementos de interés y revisar cámaras de vigilancia. Conforme a la certificación médica, los afectados resultaron con lesiones de carácter leve, por las cuales la señora la madre del apuñalado instó la acción penal. Criminalística realizó las diligencias de rigor en el lugar. Tomó conocimiento la División de Investigaciones.

Finalmente, la sede judicial se interiorizó del caso y dispuso que se le recepcione declaración testimonial al menor damnificado y se notifique a la Secretaría de Infancias y Adolescencias. La reiteración de estos sucesos violentos en torno a eventos deportivos locales pone en evidencia una preocupante escalada de conflictos barriales con armas y elementos contundentes.