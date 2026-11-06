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Tres jóvenes fueron vistos por una vecina de la localidad de Caleta Olivia causando daños a los vidrios de dos locales comerciales. A pesar de que se dieron a la fuga luego decometer el hecho, fueron localizados por la Policía momentos después tras un rastrillaje en la zona de la avenida Antártida Argentina.

La advertencia llegó por parte de una vecina de 70 años preocupada. La mujer resulta ser propietaria del predio donde se encuentran ubicados los comercios “Lio Minimarket” y “Fresh Barber”. Los daños fueron causados en las puertas de acceso de los lugares, por lo que se sospecha que habrían intentado cometer un robo.

El aviso llegó a través del 911 y personal del Comando de Patrullas se acercó hasta el lugar indicado donde entrevistó a la mujer. Luego de ponerse al tanto de la situación y de tener conocimiento sobre las características físicas y de vestimentas, los uniformados comenzaron a recorrer las inmediaciones en búsqueda de las personas responsables.

Minutos después, el rastrillaje arrojó resultados positivos, ya que en la intersección de la calle Malvinas Argentinas y la avenida del Trabajo, el personal policial localizó a tres adolescentes que coincidían con la descripción detallada por la vecina. Quedaron demorados.

Tras un palpado preventivo y de rutina a los jóvenes –uno de 13 y dos de 16 años– el personal encontró que uno de ellos tenía escondido un cuchillo entre sus prendas. Seguidamente los jóvenes fueron trasladados a las instalaciones del Hospital Zonal, donde los examinó un médico en presencia de sus tutores. Luego fueron llevados a la Comisaría Tercera.

El Juzgado Penal Juvenil intervino en el caso y dispuso notificar a la Oficina de Niñez, secuestrar el cuchillo y dejar asentado los datos del chico de 13 años. En relación a los de 16 fijaron domicilio a disposición de la justicia. Luego fueron restituidos a sus responsables legales.

Finalmente en lugar del hecho intervino personal del Gabinete Criminalístico y de la División de Investigaciones de la localidad de Caleta Olivia.