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Un hombre radicó una denuncia judicial tras ser agredido físicamente, sufrir daños en su vehículo y recibir amenazas en dos momentos distintos del mismo día. El caso quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 local.

Todo comenzó cerca de las 00.30 horas en una vivienda de la calle David Jewett, en el barrio Rotary 23. Se presentaron allí una mujer y un hombre, amigos del propietario del inmueble, ambos en evidente estado de ebriedad.

El varón comenzó a incitar al denunciante a pelear y terminó forcejeando con él. Acto seguido le arrojó piedras contra su rodado y profirió frases intimidatorias, mientras que la mujer utilizó un cuchillo para romper la luneta del vehículo. Finalmente, ambos se retiraron del lugar.

Horas más tarde, alrededor de las 16.00 horas, el afectado recibió nuevas amenazas a través de la red social Instagram, enviadas por un sujeto que sería familiar del agresor.

El denunciante presentó lesiones de carácter leve, aunque manifestó no desear someterse a revisión médica ni iniciar acciones penales, pero expresó sentirse profundamente amedrentado por lo ocurrido. Las actuaciones quedaron registradas en la Comisaría Quinta y remitidas a la justicia para su seguimiento.