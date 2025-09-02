Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hecho ha sacudido la tranquilidad de Caleta Olivia. Un velo de preocupación ha descendido sobre los vecinos, luego de que una ráfaga de nueve disparos de arma de fuego irrumpiera en la madrugada, impactando en dos puntos distintos de la ciudad y dejando a la luz un posible entramado de violencia cuyas causas aún se investigan.

La madrugada de este martes se transformó en un escenario de tensión cuando, alrededor de las cuatro de la mañana, la calma se quebró en las calles de Caleta Olivia.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, y lo consignado por medios de la zona norte de Santa Cruz, se pudo saber que los primeros ecos de la violencia se sintieron en la calle Castelli, casi llegando a la avenida Eva Perón. Allí, un vehículo, una camioneta Toyota Hilux de color gris, perteneciente a una reconocida agencia de autos, recibió los primeros impactos. Las balas, al parecer de calibre 9 milímetros, perforaron la chapa del rodado, dejando una clara señal de la agresión.

Según los testimonios y las primeras apreciaciones de las cámaras de seguridad de los vecinos, se habrían registrado dos impactos de bala en este primer punto.

Móviles policiales en el lugar del ataque en la Eva Perón. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL)

Pero el episodio no concluyó allí. Apenas veinte minutos después, cerca de las 4:20 de la mañana, la misma situación de alarma se trasladó a la Avenida Eva Perón al 900. En este segundo punto, el blanco fue directamente una vivienda particular, un domicilio que se ha señalado como perteneciente a una familia de la comunidad zíngara.

Según pudo saber este diario, allí, el ataque fue de mayor envergadura, con la información extraoficial que reporta un total de siete impactos de bala en la propiedad.

Afortunadamente, en medio de este panorama desolador, la crónica nos permite un respiro: no se han reportado víctimas ni heridos. Los vecinos de la zona, que suelen disfrutar de una tranquilidad característica, se encuentran profundamente preocupados. No es para menos; la sensación de vulnerabilidad es palpable cuando los movimientos extraños en la madrugada -como el acelerar de autos que algunos dicen haber escuchado- se materializan en balaceras.

En momentos de la mañana y mediodía del martes, con la luz solar, la División Criminalística realizó a la tarea de rigor, realizando el trabajo pertinente en ambos escenarios. Parte fundamental de su labor incluye el levantamiento de todas las cámaras de seguridad de los vecinos para dar con los responsables.