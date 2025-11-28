Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La muerte de Roberto Eduardo Buissen, el joven de 26 años que fue apuñalado la noche del miércoles 19 de noviembre en la calle Moyano, entre Roca e Hipólito Yrigoyen, de la localidad de Pico Truncado y terminó falleciendo durante los primeros minutos del jueves siguiente en el Hospital Distrital, sigue en etapa de investigación, aunque la hipótesis sigue siendo la misma: un ajuste de cuentas por el robo de un televisor de la madre de la víctima.

El presunto autor del crimen es Ángel David Cabero (27), joven cuyo apellido llamó la atención por su posible vínculo con un condenado por asesinato. De acuerdo a la información recabada por La Opinión Austral, el aprehendido es hermano de Jorge Cabero, quien fue sentenciado a 26 años de prisión por el crimen de Leonel Irigoyen en un juicio celebrado en agosto del año pasado en Caleta Olivia. La novia de Jorge, Dahiana Gutiérrez, recibió la pena de 12 años de prisión por el mismo hecho.

Cabero, de 27 años, el hombre detenido por el crimen de Pico Truncado. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

Fuentes de la Policía de Santa Cruz indagadas por este medio habían dado a conocer que la víctima y el victimario habían tenido una acalorada discusión en la vía pública mientras se encontraban bajo los efectos de bebidas alcohólicas. De acuerdo a lo que indicaron los testigos, la víctima le reclamada al otro el robo de un televisor a su madre, por lo se habría desatado la pelea y posterior agresión. Otra fuente reforzó que “se pelearon y uno apuñaló al otro“.

El asesinato de Buisse dejó a una familia destrozada que se expresó a través de redes sociales. “Te amare toda mi vida hermano, mi segundero no va a estar más para hacerme esos mates pasado a azúcar, no va a estar más para hacerme reír, no va a estar más para cuidarme. Te llevare siempre en mi corazón hermano“, escribió María.

Mientras Rocío publicó: “Ángel Daniel Cabero es el asesino que le arrebató la vida a mi sobrino Roberto, un pibe laburador papá de un nene de 6 años al cual este miserable dejo sin papá, pedimos justicia como familia y que no se vuelva a repetir, el asesino es hermano del que mató a sangre fría a un chico hace unos años atrás. Cortados por la misma tijera son unos hermanos asesinos“.

Personal policial trabajando en el lugar del hecho. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

Por otro lado, La Opinión Austral conoció que Cabero fue trasladado a las 06:45 horas desde la Comisaría Cuarta de la localidad caletense hasta las instalaciones del Juzgado de Instrucción Penal N° 2 de la misma ciudad para la ampliación de indagatoria. El joven estuvo bajo la guarda del personal de la mencionada dependencia, conforme lo dispuesto por el magistrado de turno.

Finalmente, es necesario destacar que Cabero fue indagado el jueves 20 y se determinó que continúe privado de su libertad. Luego del martes 9 de diciembre, día en que se cumplen los 10 días hábiles después de la primera declaración, se darán a conocer los detalles de la resolución de su situación procesal.