Dos hechos vinculados con el abuso de arma de fuego sacudieron a la comunidad de la localidad de Caleta Olivia en los últimos días. Se trata de dos casos de tiroteos que, en principio, no estarían relacionados, y ocurrieron a horas de la madrugada del jueves y viernes, 9 y 10 de octubre del corriente año. El diario La Opinión Austral tomó conocimiento de los hechos a través de fuentes de la Policía de Santa Cruz.

En la madrugada de jueves, aproximadamente a las 3 de la madrugada, un domicilio ubicado en la calle Virgen del Valle fue blanco de un ataque a balazos. Según informaron, personal del 911 recibió un llamado alertando sobre detonaciones de arma de fuego en la zona. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Tercera constataron la presencia de cuatro vainas servidas de 9 mm en el patio delantero de la vivienda, así como tres impactos de bala: dos en la puerta de ingreso y uno en la pared frontal.

Comisaría Tercera de la localidad de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

El propietario de la vivienda, un joven de 21 años, relató a los uniformados que se encontraba en su habitación junto a su pareja e hijo menor cuando escuchó las detonaciones. Al revisar el exterior de su casa, descubrió los daños y las vainas servidas. Las cámaras de seguridad de la propiedad captaron el momento en que dos individuos a bordo de una motocicleta se detuvieron frente al domicilio, uno de ellos descendió y efectuó los disparos. Luego se dieron a la fuga.

Personal de la Dirección General de Criminalística estuvo realizando las pericias correspondientes en el lugar, en busca de pistas que permitan identificar a los autores del ataque y determinar el móvil del mismo. La policía no descartó ninguna hipótesis, aunque la principal línea de investigación apunta a un posible ajuste de cuentas. La causa fue caratulada como “abuso de arma de fuego” y se encuentra en manos de la justicia.

Segundo hecho

Por otro lado, efectivos de la Policía de Caleta Olivia recibieron una alerta a través del 911 por una persona que estaba caminando sobre el techo de una vivienda y, al arribar al lugar, encontraron balas alrededor del domicilio. Las autoridades se encuentran investigando un ataque a balazos contra una propiedad que se encuentra ubicada en la calle Don Bosco del barrio Güemes, conoció La Opinión Austral.

Comisaría Segunda de la localidad de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Los uniformados intervinientes, de la Comisaría Segunda, se entrevistaron con ciudadano de 32 años, propietario de la vivienda, quien manifestó haber escuchado pasos provenientes del techo mientras dormitaba junto a su familia. Tras una inspección ocular, se constató la presencia de cinco vainas servidas calibre 9×19 mm, seis restos plomizos y daños en las paredes de la vivienda.

Personal de la Criminalística realizó las diligencias de rigor en el lugar del hecho, mientras que efectivos de la División de Investigaciones tomaron conocimiento del caso y se encuentran analizando las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones. El damnificado fue citado a declarar en sede policial para ampliar su denuncia y aportar mayores detalles sobre lo sucedido. La causa se encuentra en manos del Juzgado de Instrucción Penal N° 1.