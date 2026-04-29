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La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó a sentirse en Caleta Olivia y, como ocurre en cada edición, el álbum de figuritas vuelve a instalarse como uno de los grandes protagonistas. Este martes arribaron los primeros ejemplares a la ciudad y en pocas horas comenzó el movimiento en kioscos y comercios, con fanáticos de todas las edades buscando iniciar la colección.

Diferencias de precios en los kioscos de Caleta Olivia

Un relevamiento realizado en distintos puntos de venta mostró que los precios presentan variaciones según el comercio.

De acuerdo a un relevamiento realizado por La Opinión Austral, el precio del álbum presenta diferencias según el comercio. Actualmente, se puede conseguir entre los 14 mil y 15 mil pesos, mientras que los paquetes de figuritas tienen un valor unificado de 2.500 pesos.

Durante la primera jornada de ventas este miércoles, se registró una importante salida de paquetes, con cifras que evidencian el entusiasmo inicial de los compradores, se vendieron 70 paquetes de figuritas. Incluso, ya se gestionan nuevas tandas de álbumes ante la demanda registrada.

En otro kiosco, el precio del álbum es levemente más bajo, ubicándose en 14 mil pesos, con las figuritas al mismo valor de 2.500 pesos por paquete. Allí, el movimiento fue más moderado, con 8 álbumes vendidos de un total de 10 disponibles.

El precio del álbum ronda entre los 14 y 15 mil pesos, en venta minorista. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

Expectativa por la llegada de más stock

En otros kioscos de la ciudad que todavía no recibieron los productos, estiman que el precio del álbum podría rondar los 20 mil pesos una vez que llegue el stock. Esta expectativa se da en un contexto de alta demanda inicial y una oferta todavía limitada en algunos puntos de venta.

Una tradición que se renueva en cada Mundial

Más allá de los precios, la pasión por completar el álbum vuelve a ganar protagonismo. Como sucede en cada Copa del Mundo, el intercambio de figuritas, las compras en grupo y la búsqueda de las más difíciles ya empezaron a formar parte de la rutina de chicos y grandes en Caleta Olivia.

Si bien completar la colección no será una tarea económica, el entusiasmo por llenar cada página confirma que la tradición sigue más vigente que nunca y que la fiebre mundialista ya está en marcha en la ciudad.