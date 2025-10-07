El Consejo Provincial de Educación (CPE) informó la suspensión de clases para el miércoles 8 de octubre, durante el turno mañana y tarde, en siete localidades de Santa Cruz debido al alerta meteorológico naranja por fuertes vientos emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La medida alcanza a los establecimientos educativos de:

Las Heras

Caleta Olivia

Pico Truncado

Puerto San Julián

Gobernador Gregores

Koluel Kayke

Cañadón Seco

Según el comunicado oficial, la decisión tiene como objetivo priorizar la seguridad de estudiantes, docentes, familias y personal escolar frente a las condiciones climáticas adversas.

Detalles del alerta meteorológico

El SMN informó que la zona norte de Santa Cruz será afectada por vientos intensos del sector oeste, con velocidades que oscilarán entre 60 y 75 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 120 km/h durante la madrugada, mañana y tarde del miércoles.

En tanto que por la noche del miércoles y la madrugada del jueves el viento continuará con menor intensidad pero ráfagas fuertes que pueden superar los 90 km/h.

Ante este panorama, se recomienda a la población extremar precauciones y seguir las indicaciones oficiales.

Recomendaciones de Protección Civil

Las autoridades recordaron una serie de medidas preventivas para reducir riesgos: