Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los jubilados afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) -la obra social más grande del país argentino- están siendo blancos de estafas telefónicas del estilo “el cuento del tío“, a través de las cuáles los ladrones buscan apoderarse de sus ahorros de toda la vida. Se registraron casos en dos localidades de la zona norte de la provincia de Santa Cruz y el diario La Opinión Austral tuvo acceso exclusivo a las denuncias de los damnificados, de 70 y 61 años.

Uno de los casos de los que tomó conocimiento este medio fue denunciado a horas de la mañana del lunes en las instalaciones de la Comisaría Primera de la localidad de Pico Truncado, por parte de un hombre de 70 años, quien relató que el domingo a la tarde recibió un llamado telefónico del abonado 3516645637, a través del cuál lo estafaron. Según los dichos del denunciante, un hombre se identificó como Máximo Gabriel Roldán y le dijo que era funcionario del PAMI.

El supuesto funcionario le informó que había gastado $100.000 en medicamentos, lo que llevó al damnificado a explicar que había pagado ese monto debido a que antes se los brindaban inmediatamente. Durante la videollamada, el estafador comenzó a preguntar qué medicamentos tomaba, entre otras cosas y, en un momento, el denunciante notó que la aplicación de Mercado Pago estaba abierta en su celular, lo que lo hizo sospechar y cortar la llamada.

Asimismo, el hombre se dirigió al PAMI de la ciudad truncadense, donde le informaron que se trataba de una estafa. Al verificar su cuenta, constató una transferencia no autorizada de $3.000 a nombre de Reyna Orlana Ruiz Godoy, a una cuenta de la tarjeta “Naranja”. El ciudadano afectado declaró no haber utilizado ni autorizado dicha transferencia. El Juzgado de Instrucción Penal N° 1 se encuentra a cargo de la investigación del caso.

Por otro lado, el otro hecho al que accedió La Opinión Austral fue denuciado a las 22 horas en la Comisaría Segunda de la localidad de Caleta Olivia. El damnificado, un hombre de 6a años, relató a los uniformados que a horas de la tarde de ese mismo día había recibido un llamado del abonado número 3510788608. El ladrón se identificó como Matías Alejandro Altamirano, dijo ser empleado del PAMI, le informó sobre una consulta de medicamentos y le pidió datos bancarios para registrarlo en el sistema.

Confiado, el hombre proporcionó los datos solicitados. Posteriormente, el estafador le indicó que le aparecería dinero en su cuenta y que debía transferirlo a otra cuenta. El damnificado de la estafa realizó varias transferencias que le eran indicadas hasta alcanzar la suma de $900.000 a nombre de Raimunda Noemí Paladeakkl. Momentos después, el vecino caletense se percató de que el dinero transferido era un préstamo que nunca había solicitado y descubrió que su cuenta de Mercado Pago había sido hackeada.