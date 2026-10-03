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Personal de la División Narcocriminalidad de Caleta Olivia realizó dos allanamientos en distintos puntos de la ciudad, como parte de una investigación vinculada a presuntas actividades relacionadas con el cultivo y comercialización de estupefacientes.

El operativo contó con la participación del Grupo de Operaciones Especiales y la División Canes de Caleta Olivia. Además de las órdenes de allanamiento, se realizaron requisas personales y vehiculares.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en un local comercial ubicado sobre calle Eva Perón. Allí, los efectivos secuestraron sustancias presuntamente estupefacientes, una planta de Cannabis Sativa, balanzas digitales de precisión, un picador, teléfonos celulares y una computadora portátil.

Una persona quedó a disposición de la justicia. FOTO: MINISTERIO DE SEGURIDAD

Cultivo indoor en el barrio Rotary 23

El segundo allanamiento se concretó en un inmueble del barrio Rotary 23, donde los investigadores encontraron una estructura destinada al cultivo de Cannabis Sativa.

En el lugar fueron secuestradas plantas, cogollos, plantines y semillas en proceso de germinación. También se encontraron carpas tipo indoor, lámparas de cultivo con su correspondiente instalación eléctrica, macetas vacías y otras con tierra preparadas para el cultivo.

Durante el procedimiento, además, los efectivos hallaron municiones de distintos calibres, cartuchos de escopeta y una réplica de arma de fuego de aire comprimido, junto con sus cargadores y cartuchos.

Una persona quedó a disposición de la Justicia

Como resultado de los procedimientos, una de las personas investigadas quedó a disposición de la Justicia. Todos los elementos secuestrados fueron trasladados y quedaron bajo resguardo, respetando la correspondiente cadena de custodia y las directivas de la autoridad judicial interviniente.

La investigación continúa bajo intervención de la Justicia, mientras se analizan los elementos incorporados durante los allanamientos realizados en la ciudad.