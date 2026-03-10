Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La División Comisaría Tercera de Caleta Olivia realizó allanamientos este lunes 9 de marzo en el marco de una investigación por abuso de arma de fuego, con intervención del Juzgado de Instrucción N° 1 de esa ciudad. Ese día ocurrió un violento episodio en el barrio 17 de Octubre: se registró un enfrentamiento entre grupos de jóvenes que incluyó disparos al aire y amenazas con armas de fuego, situación que terminó con tres sospechosos detenidos.

El procedimiento se originó luego de que una vecina denunciara al mediodía que varios individuos que se movilizaban en un auto efectuaron disparos en inmediaciones de la calle Libertador, en el mencionado barrio. De acuerdo con la información brindada, los sujetos luego descendieron del rodado e ingresaron a una vivienda del sector.

A partir de esa situación, se dispuso de manera preventiva una consigna policial en el lugar. Tras las tareas investigativas y las pruebas reunidas, la autoridad judicial interviniente ordenó allanamientos, requisa vehicular y requisa personal en dos viviendas del barrio.

El procedimiento contó con un importante despliegue coordinado por la Dirección General Regional Norte, con participación de Fuerzas Especiales, Infantería, Comando Radioeléctrico, Cuerpo de Prevención Barrial y personal de la División Comisaría Tercera, con el objetivo de garantizar el desarrollo de las diligencias judiciales en la zona.

El operativo fue supervisado por el ministro de Seguridad de la provincia, Pedro Prodromos, y el subjefe de Policía, comisario general Luis Bordón, quienes estuvieron presentes acompañados por superintendentes de la institución.

Esclarecen un hurto en un comercio

Como resultado de los allanamientos, uno de los domicilios arrojó resultado positivo y se secuestró una pistola calibre 9 milímetros, vainas servidas del mismo calibre, municiones, teléfonos celulares y otros objetos de interés para la causa, además de un auto vinculado a la investigación.

A su vez, a partir de las tareas investigativas y de los elementos incautados durante las diligencias, se logró esclarecer un hurto ocurrido horas antes en un comercio. Los autores quedaron a disposición de la Justicia y las actuaciones continúan bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia para determinar las responsabilidades correspondientes.

