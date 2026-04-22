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En un despliegue coordinado que abarcó distintas zonas rurales de Santa Cruz, fuerzas policiales llevaron adelante una serie de allanamientos en estancias vinculadas a una investigación por robo que tramita en el Juzgado de Instrucción de Las Heras. Los procedimientos, realizados este martes, arrojaron resultados positivos y permitieron el secuestro de armas de fuego, elementos de uso petrolero y un vehículo.

El operativo fue ejecutado por personal de las Divisiones de Operaciones Rurales de Perito Moreno, Caleta Olivia y Río Gallegos, en una intervención conjunta que contó además con la supervisión del Departamento de Seguridad Rural y autoridades del Ministerio de Seguridad provincial. La articulación entre distintas dependencias refleja la magnitud de la investigación y la importancia que adquieren este tipo de delitos en el ámbito rural.

Algunos de los caños que se encontraron. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo saber que las diligencias se llevaron adelante en el marco de una causa por robo, cuyo contenido permanece bajo estricta reserva. Según se informó, los allanamientos permitieron el secuestro de siete armas de fuego, material diverso de uso petrolero -cuya procedencia es ahora objeto de análisis- y una camioneta Toyota Hilux cabina simple, que también quedó bajo resguardo judicial.

A pesar de la relevancia de los elementos incautados, no se registraron personas aprehendidas durante los procedimientos. Sin embargo, los propietarios de dos de las estancias allanadas se hicieron presentes en los lugares y fueron debidamente notificados por las autoridades, fijando domicilio legal a disposición del juzgado interviniente.

Algunas de las armas incautadas por la Policía. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El hecho vuelve a poner el foco en una problemática recurrente en la región: los delitos en zonas rurales, donde la extensión territorial y la baja densidad poblacional pueden dificultar los controles, pero al mismo tiempo requieren respuestas coordinadas y especializadas. En este sentido, las divisiones rurales cumplen un rol clave no solo en la prevención, sino también en la investigación de hechos que muchas veces involucran bienes de alto valor, como maquinaria, insumos o equipamiento vinculado a la actividad productiva.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que la investigación continúa bajo secreto de sumario, lo que implica que no se descartan nuevas medidas en los próximos días. Este hermetismo responde a la necesidad de resguardar el avance de las pesquisas y evitar entorpecer posibles derivaciones del caso.