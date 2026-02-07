Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un operativo que volvió a poner bajo la lupa los controles sobre la venta de alcohol en la ciudad, la División de Investigaciones (DDI) de Caleta Olivia concretó este sábado un allanamiento en un comercio del Barrio Unión, donde se detectó la presunta comercialización de bebidas alcohólicas fuera del horario habilitado. El procedimiento, ordenado por la Justicia, terminó con el secuestro de heladeras exhibidoras y una importante cantidad de bebidas destinadas a la venta, en una intervención que también contó con la participación de áreas municipales.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el operativo se llevó adelante en un local ubicado sobre el Pasaje 2 de Abril al 2000, donde funciona la rotisería conocida como “El Rol”. La diligencia fue ejecutada por personal de la DDI, dependiente de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia. La medida judicial tuvo su origen en actuaciones previas del Juzgado Municipal de Faltas, que había tomado intervención a partir de presuntas irregularidades vinculadas a la venta de alcohol.

Según se informó oficialmente, durante el allanamiento los investigadores constataron indicios de venta de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido por la normativa vigente. A partir de esa situación, y en el marco de las facultades otorgadas por la orden judicial, se procedió al secuestro de cuatro heladeras exhibidoras que contenían mercadería destinada a la comercialización.

Agentes cargando las heladeras a un móvil. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El volumen y la variedad de las bebidas incautadas llamó la atención de las autoridades. Entre los elementos secuestrados se encontraban vinos, cervezas, bebidas saborizadas con alcohol, vodka, licores, sidras, champaña, whisky y otras bebidas espirituosas, todas presuntamente ofrecidas al público en infracción a las disposiciones municipales. Según pudo saber La Opinión Austral, la mercadería quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes.

En el lugar también trabajó personal del área de Comercio y Bromatología de la Municipalidad de Caleta Olivia, que colaboró en el control del establecimiento y en la verificación de las condiciones comerciales y sanitarias del local. La intervención conjunta entre fuerzas policiales y organismos municipales refleja una estrategia de control integral, orientada no solo a la seguridad, sino también al cumplimiento de las normas que regulan la actividad comercial en la ciudad.