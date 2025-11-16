Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Del 10 al 14 de noviembre en la ciudad de La Falda, Córdoba, tuvo lugar la 42° Olimpiada Matemática Argentina (OMA).

Santa Cruz estuvo representada por Máximo Pastrian de Caleta Olivia, Tomás Pavesi del CPES N°28 “Nancy Arco” de El Chaltén, Alexa Juárez del Colegio Santa Cruz de Río Turbio y María Victoria Ezquiaga del Colegio Upsala de El Calafate.

El martes y miércoles tuvieron lugar las instancias de prueba escrita y el viernes, el acto de premiación, que incluyó menciones especiales y menciones, y la exposición oral de ganadores y ganadoras de cada uno de los niveles.

En esta edición, los santacruceños Máximo Pastrian y María Victoria Ezquiaga fueron reconocidos con menciones por su desempeño.