Alrededor de las 10:28 horas del lunes 12 de enero, una adulta mayor se presentó en la Comisaría Tercera de la localidad de Caleta Olivia y realizó una denuncia por un hecho de amenazas por parte de la hija de un amigo que había trabajado de manera gratis en su vivienda. La mujer vive en una vivienda ubicada en el pasaje Piedra Clavada del barrio 3 de Febrero.

De acuerdo a lo que conoció La Opinión Austral, la señora reveló una disputa económica que escaló a una amenaza de violencia física y relató que hace aproximadamente dos meses el ciudadano B.H.R. realizó trabajos de instalación de gas en su domicilio. Según el testimonio, el hombre accedió a realizar el servicio sin llegar a ningún tipo de acuerdo formalizado en cuanto al pago, argumentando que lo haría de forma gratuita debido a la larga amistad que mantenían.

Sin embargo, la situación se complicó recientemente, ya que el pasado 7 de enero, la mujer recibió una comunicación a través de WhatsApp desde el número de la supuesta hija del ciudadano. A través de este mensaje, la hija del instalador le exigió a la vecina el pago de la suma de 2 millones de pesos correspondiente al trabajo de gas realizado.

La amenaza fue explícita, dado a que la supuesta hija le dio el plazo hasta esta semana para efectuar el pago del monto reclamado. De no cumplirse con esta exigencia económica en el plazo estipulado, la hija advirtió que se acercaría junto a su padre al domicilio de la damnificada y la agredirían físicamente.

Finalmente, tras tomar conocimiento de la grave amenaza recibida por la mujer de 77 años, personal policial procedió a iniciar las diligencias de rigor correspondientes para documentar el hecho y notificar a las partes involucradas ante el Juzgado de Instrucción Penal N° 1.