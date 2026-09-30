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Un hombre fue detenido durante la madrugada en Caleta Olivia luego de ser señalado por amenazar con un cuchillo carnicero a un vecino y robarle una mochila. El hecho ocurrió en inmediaciones de un local comercial ubicado sobre avenida Independencia.

El procedimiento comenzó alrededor de las 2:35, cuando el SAE 911 recibió un aviso sobre un hombre que había denunciado haber sido amenazado con un arma blanca y despojado de sus pertenencias.

Al llegar al lugar, efectivos de la División Comisaría Primera de Caleta Olivia entrevistaron al damnificado, quien relató que mientras circulaba por el exterior de un comercio fue interceptado por otro hombre que lo amenazó con un arma blanca y le sustrajo una mochila de color verde militar.

Minutos después, los policías localizaron a un hombre cuyas características coincidían con las aportadas por la víctima. Durante el procedimiento, el sospechoso entregó voluntariamente un cuchillo tipo carnicero y fue aprehendido. Además, los efectivos lograron recuperar la mochila denunciada como sustraída.

En el operativo también participaron integrantes de la División Gabinete Criminalístico y de la División Investigaciones, quienes realizaron el secuestro del arma blanca y de la mochila, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Caleta Olivia, que interviene para determinar las circunstancias del hecho.