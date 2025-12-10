Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Comisaría Segunda de Caleta Olivia logró la detención de un hombre de 53 años luego de que este presuntamente interceptara y amenazara con un cuchillo a otro ciudadano mientras este caminaba cerca de la plaza “20 de Noviembre”. La rápida intervención policial, alertada por un móvil en la zona, culminó con la aprehensión del sospechoso en la intersección de las avenidas Mitre e Independencia. Secuestraron un arma blanca.

La tranquilidad de la madrugada se vio interrumpida por un violento altercado que movilizó a la policía local. A las 01:10 horas del miércoles, los efectivos que se encontraban de guardia en las instalaciones de la dependencia policial iniciaron una investigación a raíz de un aviso radial recibido por el móvil 913 del Comando de Patrullas, donde solicitaban la presencia de un oficial de servicio en la intersección antes mencionada.

El personal policial comisionado al lugar fue informado por un sargento del Comando sobre los hechos ocurridos momentos antes. El efectivo relató que, mientras realizaban tareas preventivas en las inmediaciones del espacio público, ubicado entre las calles San José Obrero y Padre Jordán, fueron alertados por un hombre que se identificó ante las autoridades.

El ciudadano manifestó a los agentes que, mientras transitaba a pie por el sector, fue interceptado por un ciudadano al que reconoció. Según la denuncia de la víctima, el agresor comenzó a insultarlo y, de manera intimidante, le exhibió un arma blanca tipo cuchillo, con la que intentó agredirlo. Afortunadamente, el ataque no se concretó, y el agresor se retiró del sitio.

Tras tomar conocimiento de la situación, se inició de inmediato un rastrillaje en la zona circundante. Poco después, el personal policial logró avistar a un individuo que coincidía con la descripción, portando visiblemente un arma blanca en su mano. El personal procedió a descender del móvil y, aplicando la fuerza mínima y necesaria, lograron reducir y aprehender al hombre.

Tras ser sometido a un examen médico de rigor, el agresor quedó alojado en la seccional nombrada, quedando a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia. La policía continuó con las diligencias de rigor en el marco de la investigación.