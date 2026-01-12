Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una mujer denunció a su inquilino por abuso de armas de fuego alrededor de las 22:50 horas en la Comisaría Primera de la localidad de Caleta Olivia. El personal intervino en la calle Nicolás Izurrategui debido a que el inquilino del departamento trasero había efectuado detonaciones con un arma de fuego. Al arribar el personal al lugar, se mantuvo una entrevista con la damnificada de 65 años.

El diario La Opinión Austral conoció que la mujer manifestó que habría mantenido una discusión con su inquilino. El motivo de la disputa fue que el inquilino se encontraba sin suministro eléctrico en su departamento, por lo que dijo que en caso de no solucionar el problema lo solucionarían a tiros, le exhibió una pistola y efectuó un disparo al aire. Se realizaron las diligencias de rigor en forma conjunta con personal de Criminalística.

Posteriormente, a las 03:50 horas, y conforme a la orden de allanamiento expedida por el Juzgado de Instrucción N° 1. El objetivo era constatar la existencia y, en su caso, proceder al secuestro de armas de fuego de cualquier tipo y/o calibre y cualquier elemento vinculado a su funcionamiento, como así también proceder a la requisa personal de todos los ocupantes mayores.

El operativo inició a las 03:50 horas del lunes 12 de enero, y siendo las 04:00 horas, se concretó la requisa personal. En el caso intervino personal de la dependencia policial mencionada anteriormente, en forma conjunta con personal del GOE y personal del Comando De Patrullas. El procedimiento arrojó resultados positivos.

De acuerdo a lo que conoció el diario La Opinión Austral, se llevó a cabo el secuestro de un arma de fuego tipo revólver calibre 32 largo con cinco municiones ubicadas en sus alveolos, siendo uno de ellos servido, 41 cartuchos calibre 32 Special sin percutir, tres vainas servidas calibre 32 special y dos carabinas encontradas en el interior del domicilio..

Finalmente, como resultado, se procedió a efectuar acta de aprehensión del ciudadano de 57 años, domiciliado en calle Nicolás Izurrategui . Se dio conocimiento a la sede judicial a través del secretario penal de turno, quien con anuencias de su señoría, dispuso que al hombre, siendo las 10:00 horas, se le realice acta de barrido electrónico.