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Un hombre de 42 años fue detenido luego de protagonizar un incidente con vecinos en la Zona de Chacras de Caleta Olivia. La situación ocurrió en inmediaciones de la calle Bonifacio Luna, conoció La Opinión Austral.

La Policía tomó conocimiento de la situación a horas de la tarde del sábado 12 de septiembre y envió personal que se encontraba de turno en las instalaciones de la Comisaría Quinta hasta el lugar.

Al arribar, los efectivos entrevistaron a dos vecinos, de 42 y 44 años, quienes relataron que momentos antes uno de ellos se encontraba cortando el césped en la parte trasera de su predio cuando observó a un hombre que intentaba ingresar por la fuerza.

Según la denuncia, el sujeto llevaba un elemento en la mano, profería amenazas y arrojaba piedras hacia el lugar. Luego se dirigió hasta el ingreso del predio y habría dañado el portón utilizando sus manos.

El presunto autor fue identificado por el personal policial y aprehendido alrededor de las 19:08 del sábado. Antes de ser trasladado a la dependencia, fue sometido a un examen médico y posteriormente quedó alojado en la dependencia policial en carácter de incomunicado.

Durante el procedimiento se realizaron las diligencias correspondientes y se recibieron las declaraciones testimoniales de los vecinos damnificados.

Medidas dispuestas por la Justicia

La situación fue informada al Juzgado de Instrucción N° 1. Luego de analizar las actuaciones, la Justicia dispuso que, una vez cumplidos los plazos legales de la aprehensión, el hombre fijara domicilio y recuperara su libertad.

Además, se estableció una prohibición de acceso, acercamiento, comunicación y contacto por el término de 30 días hacia los dos vecinos que realizaron la denuncia.