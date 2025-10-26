En la Escuela N° 20 de Caleta Olivia, Ana Bringas, quien tuvo la responsabilidad de ser delegada en las Elecciones Legislativas 2025, habló de lo que fue el desarrollo de la jornada en el establecimiento educativo.

“Hubo un par de vocales que no llegaron a tiempo, hubo un ausente pero con aviso entonces se pudo cubrir relativamente rápido su ausencia y durante el transcurso de la mañana, pudimos cubrir a los vocales que se ausentaron que fueron solamente dos”, expuso al Grupo La Opinión Austral.

La jornada se desarrolló con normalidad. “Por suerte, la mayoría de las mesas se abrieron a las 08:00-08:05, se ha desarrollado de una manera fluida, ha sido bastante buena la circulación de la gente. No hemos tenido conglomeraciones como en años anteriores, la mayoría de la gente se va muy satisfecha con no tener que esperar largas horas para poder emitir su voto. Consideramos que es muy positivo para que este método funcione”, manifestó.

La delegada se refirió también a la respuesta por parte de los adultos mayores. “Se han ido bastante satisfechos” y agregó que “tal vez no están tan familiarizados con el QR que se dispuso para manifestar su opinión sobre la BUP”.

El gimnasio de la Escuela N° 20 prácticamente vacío. Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral

En cuanto al porcentaje de votación que contabilizaban en el momento de la entrevista, señaló: “Tengo una mesa que supera el 52% y otra en la que alcanzábamos el 44%. En la escuela, estábamos en un 48%, considero que para la hora que, teniendo en cuenta mis cálculos y mi experiencia como delegada, el porcentaje es bajo“.