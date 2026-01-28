Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre de 72 años denunció ante la Comisaría Primera de Caleta Olivia haber sido víctima de amenazas y extorsión, luego de negarse a seguir enviando dinero a una mujer con la que había mantenido una relación tras conocerse por redes sociales. La situación escaló cuando la mujer realizó un escrache público y, posteriormente, un hombre que dijo ser su pareja lo amenazó con matarlo si no pagaba más plata.

El hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades policiales en la mañana del día siguiente, alrededor de las 11:40 horas. El damnificado, con domicilio en el barrio 26 de Junio de la ciudad. El hombre relató que conoció a una mujer hace aproximadamente un año. Tras intercambiar números telefónicos, la relación avanzó y comenzaron a conocerse personalmente.

Según el testimonio del hombre, hace aproximadamente siete meses, la mujer se ausentó de la provincia de Santa Cruz. Fue entonces cuando la comunicación se trasladó a la red social WhatsApp, medio por el cual la implicada comenzó a solicitarle dinero. Ante la primera negativa del denunciante de enviarle los fondos, la mujer lo amenazó con realizarle un escrache público y con enviar a otra persona a visitarlo a su domicilio.

Ante la amenaza, el hombre accedió a realizar el envío de dinero en dos oportunidades distintas. La primera transferencia fue de la suma de $300.000, y la segunda fue por un monto restante de $700.000. A pesar de haber accedido a pagar bajo presión, la mujer procedió a realizar el escrache en Facebook, dónde publicó acusaciones tildándolo de pedófilo y violador.

La situación se tornó aún más grave cuando el denunciante comenzó a recibir mensajes de audio. Estos audios provenían de un hombre que se identificó como la pareja de la mujer antes mencionada. En estos mensajes, el hombre le otorgó un plazo para realizar un nuevo pago de $70.000, estableciendo una fecha límite.

El sujeto le comentó que en caso de no recibir el pago, se le generarían intereses y que, además, irían a buscarlo a su domicilio. El mensaje final, que motivó la denuncia, fue una amenaza directa de muerte, expresada textualmente como: “donde te cruce te voy a matar, viejo sucio de mierda, deja de hacerte el vivo con mi señora, espero la plata, sino te voy a matar“.