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Un operativo policial desplegado en la tarde del viernes en Caleta Olivia encendió las alarmas en una zona transitada de la ciudad, luego de que vecinos alertaran sobre la presencia sospechosa de varios individuos en las inmediaciones de un local comercial y un centro vecinal.

El hecho se inició a partir de un llamado al sistema de emergencias 911, que daba cuenta de movimientos inusuales de un grupo de sujetos que merodeaban el sector, generando inquietud entre comerciantes y residentes.

Personal de la Comisaría Segunda acudió al lugar y, al arribar, se encontró con los individuos señalados. En ese contexto, uno de ellos emprendió la huida, lo que derivó en un despliegue para intentar dar con su paradero. Mientras tanto, los otros dos sujetos fueron demorados en el lugar.

Durante el procedimiento, uno de los hombres se despojó de un objeto que, en un primer momento, presentaba características similares a un arma de fuego.

Tras las verificaciones correspondientes, se confirmó que se trataba de un arma de aire comprimido, la cual fue secuestrada como parte de las actuaciones. Ambos individuos fueron aprehendidos y puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que intervino en el caso para determinar los pasos a seguir. En paralelo, se llevaron adelante las diligencias de rigor.