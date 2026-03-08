Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de una serie de operativos preventivos desplegados en distintos sectores de Caleta Olivia, personal policial logró detectar varias motocicletas que circulaban con irregularidades y además incautó cocaína durante un procedimiento que involucró a dos personas que se movilizaban en uno de estos rodados.

Durante los procedimientos, que incluyeron la identificación de conductores y la verificación de documentación vehicular, los efectivos constataron la presencia de una importante cantidad de motocicletas que circulaban sin la documentación correspondiente.

Según pudo saber La Opinión Austral, en medio de estos controles, los uniformados interceptaron a dos personas que se desplazaban en motocicleta. Al realizar el palpado preventivo de seguridad, una práctica habitual en este tipo de operativos, los efectivos hallaron entre sus pertenencias una bolsa con dinero en efectivo y dos envoltorios que contenían una sustancia que posteriormente fue identificada como clorhidrato de cocaína.

Ante este hallazgo, se dio intervención al Juzgado Federal con competencia en la zona. Desde esa instancia judicial se dispuso el secuestro tanto del rodado en el que se movilizaban los individuos como de la sustancia hallada