Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) anunció una interrupción parcial del servicio eléctrico para este domingo 7 de septiembre en la localidad de Caleta Olivia.

Según un comunicado, el corte, que se prolongará durante unas cinco horas en distintos sectores de la ciudad, responde a trabajos de vinculación del transformador en el barrio René Favaloro.

¿Cuánto durará el corte de luz?

El suministro eléctrico en El Gorosito se interrumpirá de 9:00 a 14:00 aproximadamente y alcanzará a los barrios Bicentenario y Petrolero. “Agradecemos a los vecinos por su comprensión”, expresaron desde SPSE.