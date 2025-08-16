Anunciaron corte de luz de 5 horas para este domingo en Caleta Olivia: horario y qué barrios afectará El corte de luz programado se realizará para avanzar con obras de extensión de líneas de media tensión y garantizar un suministro eléctrico más seguro y eficiente en Caleta Olivia.

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) anunció un corte de luz programado para este domingo 17 de agosto, que afectará a los barrios Petroleros y Bicentenario de Caleta Olivia.

El corte se realizará de 9:00 a 14:00 horas y es parte de los trabajos de mejora en el suministro eléctrico de la ciudad.

Según informaron desde SPSE, el corte es necesario para avanzar con obras de extensión de líneas de media tensión que se llevan a cabo simultáneamente en los barrios René Favaloro y Camioneros-UOCRA. Estas tareas permitirán, en una etapa posterior, instalar un transformador en cada barrio, mejorando la eficiencia del servicio.

El objetivo principal de estas obras es normalizar el servicio eléctrico, que actualmente presenta baja tensión debido al crecimiento sostenido de la demanda y a conexiones deficientes. Con la finalización de estos trabajos, se espera garantizar un suministro seguro y estable para todos los vecinos de la zona.

Desde la empresa señalaron que continúan trabajando para reducir las zonas con baja tensión en Caleta Olivia, avanzando por etapas y mejorando la calidad del servicio eléctrico en cada barrio afectado.