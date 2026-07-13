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La inseguridad volvió a golpear a un comercio de Caleta Olivia durante la madrugada del fin de semana. Esta vez, el blanco de los delincuentes fue la colchonería Confort Shop, ubicada detrás del supermercado Carrefour, donde desconocidos ingresaron aprovechando la ausencia de personas en el lugar y sustrajeron diversos elementos del negocio antes de darse a la fuga.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de la provincia, se pudo establecer que el hecho ocurrió pocas horas después del partido de la Selección Argentina, en un momento en el que gran parte de la actividad comercial ya había finalizado y las calles presentaban escaso movimiento. Esa circunstancia habría sido aprovechada por los autores del robo para actuar con mayor tranquilidad y concretar el ilícito sin ser advertidos.

Según informaron desde el propio comercio, los delincuentes lograron ingresar al establecimiento durante la madrugada y recorrieron el interior del local en busca de objetos de valor. Aunque no encontraron dinero en efectivo, sí se llevaron distintos productos que forman parte del stock del negocio.

Uno de los ladrones revisando la caja registradora. FOTO: INFOCALETA

Entre los elementos sustraídos figuran un dispositivo posnet utilizado para el cobro con tarjetas, almohadas, juegos de sábanas y otros artículos comercializados por la firma. Si bien el valor económico del robo aún no fue precisado oficialmente, los propietarios señalaron que las pérdidas no se limitan únicamente a la mercadería sustraída, sino también a los daños ocasionados durante el ingreso al local y a la interrupción de la actividad comercial.

Los responsables de Confort Shop aclararon además que los delincuentes no lograron apoderarse de dinero en efectivo porque el comercio no contaba con efectivo en caja al momento del hecho, una circunstancia que evitó que las pérdidas fueran aún mayores.

La maniobra quedó registrada por las cámaras de videovigilancia instaladas en el establecimiento. Las imágenes muestran el momento en que los autores del robo ingresan al comercio y se desplazan por el interior del local, material que ya fue incorporado a la investigación judicial.

Con el objetivo de colaborar con la identificación de los responsables, los propietarios decidieron difundir parte de esas grabaciones a través de redes sociales y distintos canales de comunicación locales. La intención es que cualquier persona que pueda reconocer a los involucrados aporte información que permita avanzar en la investigación.

Tras descubrir lo ocurrido al comenzar la jornada laboral, los dueños del comercio radicaron la correspondiente denuncia ante la Policía de Santa Cruz, que inició las actuaciones para esclarecer el episodio.

Ahora, los investigadores trabajan sobre distintos elementos de prueba, entre ellos las imágenes de las cámaras de seguridad del comercio y de otros sistemas de videovigilancia ubicados en las inmediaciones, con el propósito de reconstruir el recorrido realizado por los delincuentes antes y después del robo.