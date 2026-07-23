Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una nueva situación de maltrato animal conmocionó a la comunidad de Caleta Olivia, esta vez con animales que se hallan en periodo de tránsito y resguardo en una zona de chacras de la ciudad. Quienes los protegen denunciaron que una mujer les arrojó carne mezclada con vidrios, en un acto de extrema crueldad que afortunadamente no terminó en tragedia.

“Esto ya supera. Brutal lo que pasó. Gracias a Dios no alcanzaron a comerlo”, contó a través de redes sociales la vecina Lorena “Colo” Álvarez, una de las caletenses con más compromiso por el cuidado de mascotas abandonadas, maltratadas y que necesiten rescate.

La responsable del cuidado manifestó su desconcierto por el ataque y confirmó que ya se presentó la denuncia judicial correspondiente, de acuerdo a lo que conoció La Opinión Austral.

La carne con vidrios que le tiraron a los canes.

Además, ante la vulnerabilidad del lugar, lanzó un pedido urgente de colaboración para poder cerrar el espacio: “Estoy necesitando 8 postes, 16 palets, alambres y clavos. Ya conseguimos quien nos ayude con la mano de obra. A quien pueda ayudarme con estos materiales se los agradecería mucho”.

También expresó el enorme desgaste que implica esta labor, que combina con su trabajo, sus propias mascotas y su vida personal: “Estoy desganada por momentos, muy angustiada de ver tantos casos dolorosos. Mis tiempos son cortos y es agotador, pero amo con el corazón poder cambiarles la vida a algunos”.

El objetivo final es lograr para ellos una adopción responsable: “Lo más hermoso sería encontrarles una buena familia que los cuide de verdad“. Quienes puedan sumar materiales o interesarse por una adopción, pueden comunicarse con la organizadora del rescate.