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Personal de la Comisaría Tercera de Caleta Olivia intervino luego de que una mujer se acercara hasta la dependencia y manifestara que habían arrojado una bolsa hacia el patio interno del edificio. Según indicó, desconocía qué podía contener el envoltorio y, posteriormente, se subió a un vehículo y se retiró del lugar.

Ante esta situación, efectivos policiales se dirigieron al patio interno de la comisaría, donde localizaron una bolsa de tela color amarilla con dibujos, ubicada en el suelo entre dos motocicletas que se encontraban secuestradas y resguardadas.

En el interior de la bolsa hallaron cuatro paquetes de la compañía Movistar que contenían chips con cuatro números distintos. También encontraron una zapatilla de color gris, marca Topper, desgastada, envuelta con un cordón blanco.

Dentro del calzado había un paquete de cigarrillos de color negro, violeta y azul. En su interior se encontraron dos bolsas transparentes con una sustancia blanquecina y otra sustancia de origen vegetal verdeamarronada, ambas de dudosa procedencia.

Mientras el personal realizaba el procedimiento en el patio interno, observó que desde una ventana ubicada en el sector de la cocina de la cuadra judicial, donde se encuentran alojados los internos judiciales, uno de ellos intentaba alcanzar la bolsa utilizando un palo de madera. Sin embargo, no logró concretar su cometido.

Una integrante del personal policial observó que se trataba de un interno judicial alojado en la dependencia. La situación fue comunicada telefónicamente a la Fiscalía, desde donde se dispuso la intervención de Narcocriminalidad para el secuestro y análisis de las sustancias.

Asimismo, se solicitó la intervención de la División de Investigación local con el objetivo de levantar secuencias fílmicas de los alrededores. También tomó conocimiento personal de Criminalística.

Más tarde, se hizo presente personal de Narcocriminalidad, que procedió al secuestro y análisis de las sustancias encontradas. La sustancia blanquecina dio resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 16 gramos, mientras que la sustancia de origen vegetal verdeamarronada arrojó resultado positivo para marihuana, con un peso de 1,3 gramos.

La investigación continúa bajo intervención de la Fiscalía, mientras se analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para determinar quién arrojó la bolsa al patio interno de la dependencia policial.