Caleta Olivia se prepara para vivir un fin de semana cargado de memoria, arte y reflexión en torno a los peones rurales fusilados durante las Huelgas Patagónicas de 1920 y 1921, uno de los capítulos más dolorosos de la historia santacruceña. Del 6 al 8 de diciembre, el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, ubicado en la Plaza Malvinas Argentinas del barrio Parque, abrirá sus puertas para recibir una muestra colectiva y una serie de propuestas escénicas abiertas a la comunidad.

La exposición reunirá obras de artistas locales que desde hace años investigan y trabajan sobre esta temática histórica, integrando pintura, poesía visual, fotografía, grabado, gráfica en vivo, estampas en tela y papel, poesía y proyecciones audiovisuales. Cada jornada podrá visitarse entre las 17 y las 21 horas, en una propuesta gratuita que busca acercar al presente los relatos de las huelgas obreras y la memoria de los peones fusilados en distintos parajes de la provincia.

Durante la entrevista, la artista Dora López explicó ante los micrófonos de La Opinión Austral por qué esta fecha tiene un significado tan profundo para la memoria santacruceña: “El 7 de diciembre es un día muy doloroso porque fue cuando se produjo la mayor cantidad de fusilamientos durante las huelgas. En lugares como la Estancia La Anita hubo ejecuciones masivas y, en toda la provincia, se calcula que fueron asesinados alrededor de 1.500 peones rurales, que representaban casi el 10% de la población de aquella época. Muchos de esos cuerpos todavía están esparcidos en los campos de Santa Cruz, sin señalización. Por eso lo recordamos: es una herida abierta que nos atraviesa y que debemos seguir visibilizando”.

En diálogo con este medio, López también expresó que esta iniciativa “nace del compromiso con una historia que nos pertenece y que todavía duele”. Añadió que el arte “permite visibilizar los hechos, generar conciencia y convocar a quienes, por desconocimiento, nunca se acercaron a esta parte fundamental de nuestra identidad”.

Durante todo el fin de semana se proyectará el audiovisual “Sábados para lavar la ropa”, realizado en Jaramillo con guion y dirección de María Pía Acosta, basado en el poema de Liliana Ancalao y narrado por Mirna Bermúdez. También habrá gráfica y estampa en vivo, técnicas de grabado y recorridos guiados para profundizar en el trasfondo histórico que inspira cada obra.

El día establecido como Día de la Recordación de las Víctimas de la Huelga de 1921 en Santa Cruz, la actividad presentará una programación especial: se repondrán las intervenciones escénicas “Sábados para lavar la ropa” y “Los fusilados de la Patagonia Rebelde”, junto con el radioteatro “Las putas de San Julián”, interpretado por el historiador y profesor Jorge Oriola, quien llega desde Esquel para participar del homenaje. La música en vivo estará a cargo de Marcelo Carrizo junto a Inés Acuña, Camila Pintos y Juan Pablo Hermosilla, con repertorio inspirado en la memoria regional.

López subrayó que el proyecto se sostiene “con un trabajo comunitario, horizontal y desinteresado”, donde artistas, vecinos y colaboradores aportan materiales, tiempo y recursos para hacerlo posible. “Lo hacemos porque creemos que es necesario. Mucha gente se conmueve al descubrir esta historia y empieza a investigar, a preguntar, a buscar respuestas sobre por qué tantas vidas se perdieron”, destacó.

La artista también señaló que la propuesta invita a reflexionar sobre el presente: “Las desigualdades, los derechos laborales, la defensa del territorio y el cuidado de nuestros recursos siguen siendo temas actuales. Conocer la historia nos permite valorar lo que tenemos y defenderlo para las futuras generaciones”.

Las actividades forman parte de un proceso colectivo que lleva más de siete años de investigación, creación y difusión en torno a la memoria de las huelgas en Santa Cruz.

