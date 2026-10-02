Asaltó dos comercios del barrio Gregores de Caleta Olivia y huyó El hecho ocurrió durante la noche de este jueves en dos locales ubicados uno al lado del otro. El sospechoso habría ingresado con un arma de fuego, amenazado a propietarios y empleados y escapado luego de sustraer elementos de los comercios.

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Un hombre habría protagonizado un asalto en dos comercios del barrio Gregores de Caleta Olivia durante la noche de este jueves 1 de octubre. Se trata de los locales El Panda y El Chol, ubicados uno junto al otro, donde el sospechoso habría ingresado portando un arma de fuego y amenazado a las personas que se encontraban en el interior.

El episodio es investigado por personal policial, que trabaja para determinar la secuencia de los hechos, establecer qué elementos fueron sustraídos y avanzar en la identificación del autor.

Dos comercios contiguos

De acuerdo con las primeras informaciones que publicó Infocaleta, el mismo sujeto habría ingresado a ambos comercios durante la noche y utilizado un arma de fuego para intimidar a propietarios y empleados.

Los locales afectados son El Panda y El Chol, ubicados uno al lado del otro en el barrio Gregores de Caleta Olivia. La cercanía entre ambos establecimientos habría permitido que el sospechoso actuara en una misma secuencia antes de escapar del lugar.

Hasta el momento, la información disponible indica que en El Chol habría sustraído bebidas alcohólicas. En el caso de El Panda, en tanto, se investiga si logró llevarse dinero u otros elementos.

Uno de los principales elementos para la investigación son las cámaras de seguridad de los comercios y de la zona, cuyo contenido será analizado con el objetivo de obtener características que permitan identificar al sospechoso y establecer hacia dónde huyó.

Las autoridades trabajan sobre las imágenes de las cámaras de seguridad y otros elementos que puedan contribuir al esclarecimiento del episodio.