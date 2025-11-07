Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Dos violentos hechos fueron informados a las Comisarías Primera y Quinta de Caleta Olivia entre la noche del jueves 6 y la madrugada del viernes. Se trata de dos situaciones que, en principio, no estarían relacionadas, pero ponen en debate el crecimiento imparable de la inseguridad en la zona norte de la provincia de Santa Cruz. El diario La Opinión Austral tuvo acceso exclusivo a ambos casos: el robo al taxista llegó a consumarse y con la entradera fue lo contrario.

El primer caso ocurrió alrededor de las 00:30 horas en el pasaje Aoniken, intersección con Chaltén, y fue denunciado en las instalaciones de la Seccional Quinta. Un taxista de 24 años, que se desempeña laboralmente para la empresa Taxi Comp, se encontraba en servicio y fue abordado por una pareja. El hombre y la mujer se subieron a su Fiat Palio rojo y pidieron viajar.

Comisaría Quinta de la localidad de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Sin embargo, al detener la marcha en el pasaje indicado anteriormente, el hombre esgrimió un arma blanca tipo machete contra el joven trabajador. Rápidamente, la acompañante sustrajo una billetera color negra con documentación a nombre del damnificado y una billetera color marrón de cuero que se encontraba en la guantera y contenía la suma de $15.000.

Luego de cometer el robo, los causantes arrancaron la llave de ignición del vehículo para impedir que se produzca una persecución y se dieron a la fuga con dirección hacia el barrio 8 de Julio. Cabe destacar que la llave robada fue encontrada posteriormente tirada en el suelo en la esquina de la arteria mencionada. Personal policial del Gabinete Criminalístico y de la División de Investigaciones se hicieron cargo de las diligencias.

Intento de entradera

Por otro lado, este medio conoció que horas antes del robo al chofer de taxi, el personal de la dependencia policial del la zona céntrica de la localidad caletense (la Comisaría Primera), había tomado intervención en un violento intento de robo que ocurrió en una vivienda. El hecho tuvo lugar en la noche del 6 de noviembre a las 22:20 horas en el pasaje Rucci. La familia se resistió y evitó que sucediera el asalto.

Los damnificados, identificados como una pareja de 83 años (ambos), que se encontraban junto a su hijo, un señor de 53 años, le relataron a los uniformados que se encontraban en su domicilio cuando escucharon que llamaban a la puerta. Al atender, un hombre dijo: “Hola. ¿Cómo andan?“.

Comisaría Primera de la localidad de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Ante esto, el hijo de la pareja advirtió el peligro e intervino. En ese momento, tres hombres encapuchados y vestidos de negro intentaron irrumpir por la fuerza en la vivienda. Se produjo un forcejeo directo entre los ocupantes y los asaltantes para impedir su ingreso a la morada.

Finalmente, los delincuentes huyeron en un vehículo Chrysler PT Cruiser de color rojo. Durante la huida, se les cayó un revólver calibre 22, el cual lograron recoger antes de escapar, sin haber sustraído elementos de valor ni causado daños materiales en la propiedad. Personal policial de Criminalística y la DDI se abocaron a las diligencias de rigor. El caso quedó bajo la intervención del Juzgado de Instrucción Penal N° 2, a través de su secretaria de turno.