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Alejandro Romero, de 34 años, fue violentamente atacado en su domicilio del barrio Vista Hermosa, estuvo internado en el Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, fue dado de alta y volvió a recaer. Si bien fue llevado de urgencias al centro de salud el lunes 6 de julio, perdió la vida. Había sufrido graves lesiones en la zona craneal en el barrio Vista Hermosa II y estaba en tratamiento.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el juez a cargo de la causa habría ordenado nuevas medidas con respecto a la investigación por el crimen que conmocionó a la sociedad. Las autoridades confirmaron que se darán a conocer nuevos detalles en las próximas horas.

En la causa hay sospechosos señalados que serían de los barrios Rotary XXIII y 17 de Octubre. Esta información forma parte de la investigación que está llevando a cabo la División de Investigaciones (DDI) de Caleta Olivia.

Según los relatos familiares y la información difundida por la Policía de Santa Cruz, el ataque ocurrió alrededor de diez días antes de su deceso: un grupo compuesto por jóvenes y menores de edad se acercó al domicilio buscando a uno de los hijos del trabajador, que se habría negado a sumarse a su grupo. Al salir Alejandro para defender a su familia, fue golpeado con piedras y trozos de mampostería, sufriendo lesiones craneanas de gravedad.

Fue intervenido quirúrgicamente de urgencia y dado de alta provisionalmente, pero sufrió una recaída súbita que obligó a su reingreso al nosocomio, donde finalmente no pudo superar las secuelas de la agresión.

“Si no era mi hijo, iba a ser mi nieto“, expresó su madre Patricia en declaraciones recogidas por medios radiales y compartidas ampliamente en plataformas digitales, mientras su hermana Georgina confirmó que cuentan con registros de cámaras de seguridad privadas que permitieron reconocer a varios de los agresores, documentación que ya fue entregada a las autoridades judiciales.

En grupos vecinales y publicaciones de redes sociales se multiplicaron los homenajes al hombre, recordado como una persona trabajadora y muy querida en el barrio, así como los pedidos de justicia y mayor seguridad para la zona. También circulan preocupaciones por posibles vínculos de algunos involucrados con personas del entorno judicial, situación que la familia pide sea investigada junto al resto de los hechos.