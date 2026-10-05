Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz está investigando un ataque con arma de fuego que se registró durante la madrugada de este lunes 5 en una vivienda del barrio 26 de Junio de la localidad de Caleta Olivia. El hecho ocurrió en Belgrano al 175, en inmediaciones de Namuncurá, y dejó daños en un vehículo estacionado y en la puerta de un garaje.

Personal de la Policía estuvo presente en la vivienda en cuestión Personal de la policía estuvo presente en la vivienda en cuestión. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

De acuerdo con la información dada a conocer por Canal 2, dos personas circulaban en una motocicleta por la zona. Tras detenerse en la esquina, el acompañante habría bajado y disparado alrededor de cuatro veces hacia la propiedad. Luego volvió a subir a la moto y ambos se retiraron a toda velocidad.

En el lugar se observaron daños en la luneta trasera y una óptica de uno de los vehículos que se encontraba estacionado. También había fragmentos de vidrio y un orificio en una de las puertas del garaje, compatible con un impacto de bala. Personal de Criminalística encontró vainas servidas calibre .22 y realizó pericias correspondientes.

Cerca de dos móviles estuvieron en el lugar a horas de la mañana de este lunes. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

La secuencia habría quedado registrada por una cámara de seguridad, por lo que se dio intervención a la División de Investigaciones (DDI) de la localidad caletense. Asimismo, se conoció que personal policial regresó al domicilio durante la mañana para continuar con las diligencias y tomar nuevos datos.

La familia dijo no saber por qué la vivienda pudo haber sido atacada y deslizó que pudo tratarse de una confusión. Las hipótesis que surgieron deberán ser investigadas por el Juzgado de Instrucción Penal que se encuentra de turno.