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Personal de la Comisaría Primera de Caleta Olivia intervino este martes por la noche a raíz de un aviso recibido a través del sistema SAE 911, que alertaba sobre el ingreso de un hombre herido con un arma blanca en la guardia del Hospital Zonal.

La intervención policial se produjo alrededor de las 21:15, cuando los efectivos se hicieron presentes en el centro de salud y corroboraron la situación. Allí entrevistaron a un joven de 21 años, quien presentaba lesiones. El hombre relató las circunstancias en las que habría sido atacado.

Según manifestó, cerca de las 21 horas caminaba por la zona de la calle San José Obrero cuando fue abordado de manera repentina por dos hombres. Uno vestía una campera negra y un pantalón de jean azul oscuro, mientras que el otro llevaba un buzo de color gris. Además, estimó que podrían tratarse de hermanos mellizos.

De acuerdo con su testimonio, uno de ellos lo tomó de la capucha del buzo que llevaba puesto. El joven señaló que uno de los atacantes portaba un elemento contundente, similar a un palo de metal, mientras que el otro llevaba un cuchillo de grandes dimensiones. Ambos elementos habrían sido utilizados para agredirlo.

Luego del ataque, los dos hombres huyeron por la calle San José Obrero a bordo de un vehículo marca Peugeot, modelo 206, de color dorado.

La víctima manifestó que las agresiones podrían estar relacionadas con un conflicto que mantiene con su expareja y con su exsuegra. Esa hipótesis forma parte de las líneas investigativas que deberán ser analizadas para establecer el origen del ataque y determinar quiénes fueron sus autores.

La investigación quedó a cargo de la Policía de Santa Cruz, que deberá avanzar en la identificación de los agresores y en el esclarecimiento de las circunstancias en las que se produjo el hecho. Intervino el Juzgado de Instrucción N° 1.