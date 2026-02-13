Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A cuatro días del violento ataque a una runner en un descampado ubicado en cercanías del cartel de bienvenida de Caleta Olivia, se dieron a conocer nuevos avances del caso, que es investigado por el Juzgado de Instrucción de turno y la Policía de Santa Cruz. Según informaron fuentes relacionadas a la causa al diario La Opinión Austral, los uniformados demoraron a un sospechoso que estuvo detenido y pasó por una ronda de reconocimiento por parte de la víctima.

Se trata del caso ocurrido el lunes 9 de febrero a horas de la tarde. De acuerdo a lo que había publicado la damnificada, Nazarena Gallegos, en redes sociales, la situación ocurrió mientras ella entrenaba por la zona. De un momento a otro, un hombre la abordó por detrás, la sostuvo del cuello y quiso forzarla para reducirla al suelo. Sin embargo, ella le pegó un codazo y salió corriendo en dirección a una garita policial, donde pidió ayuda. El agresor lo persiguió varios metros, pero no logró alcanzarla.

Aunque los efectivos rastrillaron la zona en ese momento, luego de la advertencia de la joven, no encontraron a ningún sospechoso. Desde ese instante, se ordenaron patrullajes por parte del personal del Grupo de Operaciones Motorizados (GOM). Recientemente, demoraron a un sospechoso de haber atacado a la joven deportista, que reunía las características brindadas. Fuentes policiales dieron a conocer a este medio que Nazarena no reconoció al hombre como su agresor, por lo que fue liberado.

La fuerza de Nazarena

En declaraciones a La Opinión Austral, Nazarena dio a conocer sus sentimientos tras haber sido atacada en el descampado. “Mi padres me dijeron que Dios no quería que me vaya de esta vida y la verdad que me da angustia pensar que eso podría haber pasado”, comentó el martes, y agregó que, aunque el susto pasó, se sentía triste al recordar la situación, con dolores corporales y sin poder dormir de noche. “Trato de llenarme de la compañía de mis seres queridos y aquellos que me quieren y quieren que vuelva a correr“.

En los días posteriores, dio a conocer que iba a volver a entrenar dado a que en abril va a participar en el Patagonia Run, la carrera de trail y ultratrail running más grande de América que se realiza del 8 al 12. “Ya pude ir a trabajar, no quiero que la gente me tenga lástima porque estoy acá y estoy con vida. Valoro que haya mucha gente que me quiera y me quedo con eso, fue un mal trago. Voy a seguir entrenando porque tengo una carrera que es muy larga y si yo no entreno nadie lo va a hacer por mí, cabeza fría y a seguir“.