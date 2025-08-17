Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El episodio ocurrió en la sucursal de una conocida cadena de supermercados de la Patagonia, emplazada en la avenida del Trabajo de Caleta Olivia, cuando una mujer intentó llevarse una prenda sin pagar. Fue interceptada por personal policial que se encontraba en el lugar y puesta a disposición de la Justicia.

La noche del sábado en la ciudad de El Gorosito tuvo un episodio que, aunque menor en comparación con hechos delictivos de mayor gravedad, no dejó de llamar la atención de clientes y vecinos. Según pudo saber La Opinión Austral, minutos antes de las nueve, en la sucursal 31 del supermercado La Anónima, ubicada sobre la avenida del Trabajo, una mujer fue sorprendida intentando sustraer una prenda de vestir que se había colocado para pasar desapercibida al momento de abandonar el comercio.

Según informaron fuentes policiales, el hecho fue advertido gracias a las cámaras de seguridad internas del establecimiento, que registraron cómo la mujer retiraba tanto la etiqueta como el sistema de alarma de la prenda antes de dirigirse a las cajas. Al momento de intentar salir sin abonarla, fue demorada por personal policial que cumplía tareas de seguridad en el supermercado.

La intervención se realizó de manera inmediata, en un procedimiento que evitó que el hecho pasara a mayores y garantizó la restitución de la prenda al encargado del local. Conforme a lo dispuesto en el Código Procesal Penal, la mujer fue trasladada a la Comisaría Primera, donde se cumplió con el examen médico de rutina y quedó alojada en la dependencia mientras se daban curso a las actuaciones de rigor.

Desde el Departamento Judiciales se verificó que la causante no registraba medidas cautelares previas ni antecedentes que pudieran agravar su situación procesal. Por disposición del Juzgado de Instrucción N.º 1, una vez cumplidos los plazos legales correspondientes, la mujer estableció domicilio y recuperó la libertad,