Los colegas que trabajan en la radio del grupo de medios El Caletense se sorprendieron esta mañana al llegar a su lugar de trabajo y descubrir que las instalaciones habían sido blanco de un ataque con arma de fuego. El lugar, que se encuentra ubicado en la calle Lavalle de Caleta Olivia terminó con daños tras haber recibido varios impactos.

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Efectivo de la Policía de Santa Cruz están trabajando desde horas tempranas de este martes 10 de noviembre en el lugar y hasta el momento secuestraron entre 15 y 16 vainas servidas. Los impactos causaron destrozos en la estructura de la parte externa y también dañaron vidrios, paredes y otros elementos que se encontraban en el interior.

El frente de la radio quedó con daños en las paredes y también en los vidrios.

Cabe destacar que la radio pertenece al conocido periodista Emir Silva y el equipo de trabajo tuvo que suspender las actividades del día, mientras uniformados policiales realizaban pericias en el lugar.

El hecho de tomó relevancia a horas de la mañana y distintas autoridades, como el gobernador Claudio Vidal, el intendente de Río Gallegos Pablo Grasso y la exdiputada Roxana Reyes se expresaron con relación a la situación a través de redes sociales.