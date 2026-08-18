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Un foco de incendio registrado durante la madrugada del martes generó la intervención de Bomberos en el Barrio Rotary 23 de Caleta Olivia. El episodio se produjo sobre calle Ayacucho y tuvo como escenario un sector donde se acumulaban residuos, que comenzaron a arder por causas que no fueron precisadas en el parte oficial.

La alerta movilizó a efectivos de la División Cuartel 16°, quienes arribaron al lugar para controlar la situación y evitar que las llamas pudieran extenderse hacia otros sectores. El procedimiento se desarrolló entre las 03:25 y las 03:50, en plena madrugada, y contó además con la colaboración de personal de la Comisaría 5ta.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, al llegar al lugar la dotación constató la presencia de un foco ígneo que afectaba residuos acumulados sobre calle Ayacucho. Frente a esta situación, los efectivos desplegaron rápidamente los elementos necesarios para avanzar con la extinción.

El trabajo comenzó con el ataque directo sobre las llamas mediante una línea devanadera, recurso utilizado por los bomberos para aplicar agua de manera controlada y efectiva sobre focos de menor extensión.

La intervención permitió reducir rápidamente la intensidad del fuego. Sin embargo, el procedimiento no concluyó simplemente con la desaparición de las llamas visibles. Por ese motivo, una vez sofocado el foco principal, los integrantes de la División Cuartel 16° realizaron tareas de remoción y enfriamiento.

Para esta etapa utilizaron un bichero, herramienta empleada para remover y separar materiales, permitiendo acceder a sectores internos de la acumulación de residuos y comprobar que no quedaran brasas o focos activos.

El procedimiento permitió neutralizar el riesgo y dejar el sector sin condiciones inmediatas para una nueva propagación.