En la tranquila mañana del domingo, la rutina barrial de Caleta Olivia se vio interrumpida por la presencia de sirenas y vehículos de emergencia. Un llamado de alerta movilizó al personal de la División Cuartel 16° de Bomberos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, quienes se dirigieron con premura hacia una vivienda ante la sospecha de un incendio.

Al arribar, la escena no presentaba llamas devorando paredes ni techos, pero sí un riesgo latente. Se trataba de una quema de residuos realizada dentro de un contenedor, cuya ubicación y condiciones climáticas podían derivar en un foco ígneo de mayores dimensiones. Los bomberos actuaron de inmediato, sofocando el fuego y asegurando el área para evitar que las llamas se propagaran hacia el inmueble o zonas cercanas.

La intervención fue rápida y eficaz, fruto de la coordinación entre la División Cuartel 16° y la División Comisaría Segunda, que brindó apoyo en el operativo. Según indicaron fuentes del cuartel, no se registraron personas lesionadas ni daños materiales, lo que refuerza la importancia de la denuncia temprana y la respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad.

El aviso fue dado por un vecino que, al percibir humo y fuego inusual, optó por llamar al número de emergencias. Esa acción oportuna permitió que la situación quedara bajo control en pocos minutos.