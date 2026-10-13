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Un incendio destruyó por completo una vivienda del barrio Altos del Bicentenario, en Caleta Olivia. La Opinión Austral pudo saber que, tras las pericias, los Bomberos determinaron que el fuego fue intencional.

El damnificado, de 44 años, señaló a un hombre con quien, según manifestó, mantiene conflictos desde hace varios meses. La investigación continúa y, hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas.

El alerta ingresó cerca de las 00:40 a través del 911. Al llegar a la esquina de Tamara Castro y una calle sin nombre, efectivos de la Comisaría Quinta encontraron la construcción, de chapa y madera, envuelta en llamas y solicitaron la intervención de los Bomberos.

La División Cuartel 5° desplegó una línea de ataque para controlar el fuego. Una vez extinguidas las llamas, el personal realizó tareas de remoción y enfriamiento para evitar una posible reactivación. El operativo finalizó a las 2:27 y no se registraron personas heridas.

De acuerdo con el informe policial, las pericias establecieron que el incendio se originó de manera intencional, cuando una llama entró en contacto con materiales combustibles que había en el lugar, entre ellos tela y goma espuma.

El damnificado se presentó en la dependencia policial cerca de las 00:50 y, después de conocer las conclusiones del peritaje, señaló a otro sujeto como posible sospechoso debido a conflictos previos.

En el sector se detectaron cámaras de vigilancia, por lo que intervino la División de Investigaciones de Caleta Olivia para avanzar con las tareas correspondientes. También trabajó personal del Gabinete Criminalístico. La causa quedó a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 2.